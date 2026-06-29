[Video] Tanda de penaltis Alemania vs Paraguay - 16avos. de final del Mundial 2026

Paraguay escribió una de las páginas más memorables de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al eliminar a Alemania desde el punto penal. La Albirroja se impuso 4-3 en la definición tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego.

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El compromiso había tenido emociones desde el tiempo reglamentario. Julio Enciso adelantó a Paraguay en la primera parte, Kai Havertz empató para Alemania en el complemento y, en la prórroga, Jonathan Tah llegó a marcar el tanto de la clasificación germana, aunque el VAR lo anuló por una infracción sobre el arquero Orlando Gil.

La tanda comenzó de la mejor manera para Paraguay. Kai Havertz asumió el primer cobro de Alemania, pero Orlando Gil adivinó la trayectoria del balón y evitó el gol con una gran atajada.

El encargado de abrir la cuenta para la Albirroja fue Maurício Magalhães, quien no falló y puso en ventaja a los dirigidos por Gustavo Alfaro. Después, Joshua Kimmich igualó la serie con un remate certero.

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Gustavo Gómez volvió a adelantar a Paraguay con un cobro seguro. Jamal Musiala respondió para Alemania y mantuvo con vida a los europeos en una definición que seguía muy pareja.

Matías Galarza convirtió el tercer penal paraguayo y, enseguida, llegó otro momento clave de la noche. Orlando Gil volvió a vestirse de héroe al detener el cobro de Nick Woltemade, dejando a la Albirroja muy cerca de la clasificación.

Sin embargo, Paraguay también dejó escapar una oportunidad. Antonio Sanabria no pudo convertir su lanzamiento y luego Nadiem Amiri aprovechó para descontar y mantener la esperanza alemana.

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La tensión aumentó cuando Fabián Balbuena falló su cobro, pero Alemania tampoco supo aprovechar el momento. Jonathan Tah envió su remate por encima del arco, dejando todo servido para el último lanzamiento paraguayo.

José Canale tomó la responsabilidad, ejecutó con categoría y sentenció la clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial. Ahora, la Albirroja enfrentará al ganador de la serie entre Francia y Suecia, que se disputará este martes 30 de junio, con el objetivo de seguir protagonizando una de las grandes sorpresas del torneo.

Video de los penaltis de Paraguay vs Alemania