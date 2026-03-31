[VIDEO] De promesa, a señalado: Bastoni, la expulsión que marcó la eliminación de Italia

El nombre de Alessandro Bastoni volvió a quedar en el centro de la polémica tras su expulsión en la derrota de Italia frente a Bosnia, un episodio que reavivó las críticas sobre su momento deportivo y su papel dentro del equipo nacional.

Inter de Milán apostó por su proyección y lo fichó: Alessandro Bastoni, en la polémica por expulsión

Alessandro Bastoni se ha consolidado como uno de los defensores italianos más destacados de su generación, su proceso inició en las divisiones inferiores del Atalanta, club con el que dio el salto al primer equipo en 2016. Su debut oficial en la Serie A llegó el 22 de enero de 2017 frente a la Sampdoria, marcando el inicio de su carrera profesional.

Ese mismo año, el Inter de Milán apostó por su proyección y lo fichó por ocho millones de euros, aunque decidió mantenerlo cedido en Atalanta para continuar su desarrollo. Posteriormente, sumó experiencia en el Parma, donde debutó en 2018 y acumuló minutos importantes en la máxima categoría.

En el ámbito internacional, Bastoni recorrió todas las categorías juveniles de Italia antes de debutar con la selección absoluta en noviembre de 2020, en un amistoso ante Estonia. Su crecimiento lo llevó a formar parte del plantel campeón de la Eurocopa 2020, consolidándose como pieza del recambio generacional italiano.

Bastoni llegó tarde a un cruce: la expulsión dejó a Italia con diez hombres

Bastoni, defensor central del Inter de Milán y habitual titular en la selección italiana, su 2026 ha estado lejos de ese nivel, acumulando errores que han pesado en momentos clave.

En el duelo ante Bosnia, todo parecía encaminado para Italia tras el gol tempranero de Kean a los 15 minutos. El equipo competía con solidez, aunque sin brillo. Pero al minuto 42 llegó la acción que cambió el partido: Bastoni llegó tarde a un cruce sobre Memic y, como último hombre, cometió una falta que el árbitro Clément Turpin sancionó de inmediato con tarjeta roja directa.

La expulsión dejó a Italia con diez hombres y obligó al técnico Gennaro Gattuso a reestructurar el equipo, sacrificando a Retegui para dar ingreso a Gatti. Aunque el conjunto italiano resistió en el segundo tiempo, el daño ya estaba hecho.

El error del defensor no solo condicionó el resultado, sino que también alimentó el debate sobre su estado de forma y su fortaleza mental bajo presión. No es un hecho aislado: Bastoni ya había sido cuestionado por acciones polémicas en la temporada, como una simulación que derivó en la expulsión de un rival en un partido ante la Juventus.