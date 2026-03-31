Portugal resaltó la importancia de enfrentar a Colombia: "Nos va a medir para qué estamos"

El sorteo del 5 de diciembre del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México emparejó a la Selección Colombia con Portugal. Un vibrante partido que esperará dar de qué hablar en la tercera fecha de la Copa del Mundo. Los colombianos llegarán a este duelo con dos derrotas ante selecciones europeas que no es un buen augurio para medirse a los lusos.

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Por su parte, Portugal no tuvo el mejor partido en México en la apertura del Estadio Banorte, anteriormente, Estadio Azteca. Un empate sin goles de pocas emociones para ambas escuadras. Los europeos ahora enfrentarán a Estados Unidos en un nuevo duelo de la Fecha FIFA.

Roberto Martínez ha dejado claro que el partido más importante de la fase de grupos será ese contra Colombia de la tercera fecha. De hecho, es el juego que más miradas ha levantado y que más boletos ha vendido en la primera instancia. El español volvió a referirse al compromiso ante los sudamericanos.

“ADMIRO MUCHO A LA SELECCIÓN COLOMBIA”; ROBERTO MARTÍNEZ

Como lo dijo Roberto Martínez cuando salieron los dos nombres de los países en el Grupo K, el entrenador ya había revelado la admiración que tiene por Colombia y recordó a Hugo Rodallega al que dirigió en la etapa del delantero en el Wigan Athletic de la Premier League.

Roberto Martínez se dirigió otra vez a Rodallega, “he hablado muchas veces y he dicho que tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó mucho a mí, trabajé con Hugo Rodallega un tiempo en la Premier League. Fue descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo, la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son de mucha confianza en su capacidad individual”.

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Posteriormente, el español afirmó que, “venir a México era muy importante para preparar muchos más conceptos que van a ser complejos durante el Mundial, pudimos habernos quedado en Portugal y jugar los partidos en casa, pero era un error. Acá tuvimos que cambiar de horario, coger aviones y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial. Dentro de eso está Colombia que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores sino por al organización que tiene. Será un ámbito exigente en Miami, un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”.

LA IMPORTANCIA DEL PARTIDO ENTRE PORTUGAL VS COLOMBIA

Después de demostrar su admiración para la Selección Colombia, el entrenador español también indicó que, “esperamos que sea un partido que nos prepare muy bien a las dos selecciones. Para Portugal el partido ante Colombia y para Colombia el partido ante Portugal será un partido donde se puede medir mucho de lo que la selección pueda hacer en el Mundial”.

Este partido entre Portugal vs Colombia por la tercera fecha del Mundial 2026 se disputará en Miami en el Hard Rock Stadium el 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en horario colombiano.

¿CUÁL SERÁ EL OTRO RIVAL DE COLOMBIA Y PORTUGAL EN LA FASE DE GRUPOS?

En el sorteo, a Colombia y Portugal les tocó con Uzbekistán y con el repechaje internacional que salía entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo. Este martes 31 de marzo se jugará la final entre jamaiquinos y congoleños para decidir ese último boleto en el Grupo K.

Portugal debutará el 17 de junio contra quien gane ese partido, mientras que Colombia se verá con ese rival en la segunda jornada.