[Video] Julián Álvarez hizo un doble remate en Argentina vs Inglaterra

Durante los primeros minutos del segundo tiempo se generó una doble acción de Julián Álvarez que por poco termina en anotación. Argentina vs Inglaterra ha sido una serie pareja.

La jugada se presentó apenas a los dos minutos de la etapa complementaria. Emiliano 'Dibu' Martínez sacó en largo, la pelota cayó en terreno inglés y Julián Álvarez la controló de gran manera antes de meterse al área por el sector derecho.

El delantero argentino sacó un primer remate que encontró una buena respuesta del arquero Jordan Pickford, quien evitó la caída de su arco con una atajada oportuna.

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Sin embargo, la acción no terminó allí. Álvarez capturó el rebote, dejó en el camino a dos defensores con un movimiento dentro del área y volvió a rematar, aunque esta vez el balón terminó golpeando la parte externa de la red.

La oportunidad despertó la ilusión de la Albiceleste, que salió con mayor intensidad para afrontar el segundo tiempo y buscó romper el empate con una de sus principales figuras en ataque.

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No obstante, cuando mejor parecía verse Argentina, Inglaterra golpeó primero. Sobre el minuto 55, Anthony Gordon apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja al conjunto dirigido por Thomas Tuchel en la semifinal de la Copa del Mundo.

Con ese resultado parcial, Inglaterra comenzó a acariciar el paso a la final, mientras Argentina quedó obligada a reaccionar para mantener vivo el sueño de defender el título mundial.