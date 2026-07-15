[Video] Palazo de Argentina que por poco es el empate ante Inglaterra

Argentina tuvo la más clara del partido en un cabezazo de Alexis Mac Allister, quien estrelló la pelota contra uno de los verticales, el cual jugó en favor de Inglaterra que seguía ganando la semifinal.

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La acción se presentó sobre el minuto 75. Rodrigo de Paul recibió el balón sobre el costado derecho y envió un centro preciso al corazón del área para la aparición del mediocampista del Liverpool.

Mac Allister logró desprenderse de la marca, conectó un cabezazo con potencia y venció la resistencia de Jordan Pickford. Sin embargo, el segundo palo evitó el empate y silenció el festejo de la Albiceleste.

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Video del palo de Alexis Mac Allister en Argentina vs Inglaterra

La jugada reflejó el dominio que Argentina ejercía en ese tramo del compromiso, obligando a Inglaterra a replegarse para defender la ventaja conseguida con el gol de Anthony Gordon al inicio del segundo tiempo.

Pese a la frustración por el remate al poste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no bajó los brazos y continuó insistiendo en busca de la igualdad en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La recompensa llegó al minuto 85, cuando Enzo Fernández apareció para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza a la vigente campeona del mundo en una semifinal cargada de emociones.

Ya en el tiempo de reposición, al 90+2', Lautaro Martínez completó la remontada con el 2-1 definitivo, resultado con el que Argentina aseguró su clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a España.