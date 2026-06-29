[Video] Tah anotó en Alemania vs Paraguay, pero el VAR invalidó el gol

Alemania estuvo muy cerca de conseguir la remontada frente a Paraguay en los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el VAR terminó anulando la anotación de Jonathan Tah en el tiempo suplementario.

El compromiso se disputa en Boston y ha sido uno de los más emocionantes de la fase de eliminación directa. Julio Enciso abrió el marcador para la Albirroja, mientras que Kai Havertz igualó el encuentro para enviar la serie al alargue.

Cuando se jugaba el minuto 102, Alemania cobró un tiro de esquina que encontró la cabeza del defensor central Jonathan Tah. El zaguero conectó con potencia y envió el balón al fondo de la red para desatar la celebración de los europeos.

Video del gol anulado a Jonathan Tah en Alemania vs Paraguay

Tras el gol, los futbolistas paraguayos se preparaban para reanudar el compromiso desde la mitad de la cancha. No obstante, desde la cabina del VAR llamaron al árbitro central para revisar una posible infracción en el desarrollo de la jugada.

Luego de observar las imágenes, el juez determinó que un jugador alemán bloqueó de manera ilegal la salida del arquero Orlando Gil, impidiéndole disputar el balón en igualdad de condiciones durante el tiro de esquina.

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Con esa decisión, el tanto de Jonathan Tah fue invalidado y el marcador continuó igualado 1-1, manteniendo con vida a la selección paraguaya en el compromiso.

El encuentro continúa empatado en Boston y, por ahora, el clasificado a los octavos de final se definirá mediante los cobros desde el punto penal si ninguno de los dos equipos logra romper la igualdad en los minutos restantes del tiempo suplementario.