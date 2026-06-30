[Video] Mbappé hizo el primero de Francia ante Suecia pero se cobró fuera de lugar

Francia estuvo muy cerca de abrir el marcador frente a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, pero la anotación de Kylian Mbappé terminó siendo invalidada por posición adelantada.

La acción se presentó sobre el minuto 20 del compromiso que se disputa en suelo estadounidense. El delantero francés recibió un pase filtrado por el aire, controló la pelota y quedó mano a mano con el guardameta sueco.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Mbappé abrió el pie derecho y definió con precisión para enviar el balón al fondo de la red. El atacante celebró junto a sus compañeros, convencido de haber puesto en ventaja a su selección.

Sin embargo, el juez de línea levantó inmediatamente la banderola, señalando un fuera de lugar del capitán francés. La jugada generó expectativa mientras el VAR revisaba la acción.

Video del gol invalidado a Mbappé en Francia vs Suecia

Tras el análisis de las imágenes, la asistencia arbitral en video confirmó la decisión inicial. Mbappé se encontraba en posición adelantada al momento del pase, por lo que el gol fue correctamente invalidado.

Pese a que el marcador continúa igualado, Francia ha mostrado un mejor rendimiento durante los primeros minutos del encuentro, controlando la posesión del balón y generando las oportunidades más claras frente al arco sueco.

El vencedor de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde ya espera Paraguay, selección que dio una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis.