[VIDEO] Francia estuvo a nada de romper el arco de Suecia: Barcola falló mano a mano

Francia y Suecia se miden en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un vibrante partido para sellar el paso a los octavos. Los franceses sueñan con el tercer título y para ello tendrán que meterse nada más ni nada menos que a una nueva final como sucedió en 2022.

Un partido con grandes jugadores como Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué en Francia y Viktor Gyökeres y Alexander Isak en Suecia. Los franceses pasaron a esta instancia con cuatro anotaciones de Mbappé en la fase de grupos y líderes, además de un Ousmane Dembélé inspirado con tres goles frente a Noruega.

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Francia clasificó líder de su grupo con puntaje perfecto, mientras que Suecia pasó a esta instancia como uno de los mejores terceros de su zona. Durante los primeros 45 minutos, los galos fueron mucho más, pero la fortuna no los acompañó, especialmente con un remate de Bradley Barcola desviado.

EL CLARO FALLO DE BRADLEY BARCOLA

Antes del tiempo de hidratación, Francia llegó con una incorporación al área de Bradley Barcola que sacó un remate apenas desviado. No pudo marcar en un mano a mano claro para abrir el marcador.

Y es que, el delantero del Paris Saint-Germain que ya anotó un golazo durante la fase de grupos volvió a intentar acercarse para romper el marcador tras todas las opciones que había tenido el elenco francés. Fue justo cuando en una jugada personal, Barcola entró al área y sacó un remate que pegó en un defensa y se desvió al córner.

Un primer aviso de Bradley Barcola que posteriormente iba a ser el comienzo de incesantes opciones para que el cuadro francés inquietara en varias oportunidades y finalmente venciera la resistencia sueca que no pudo evitar el gol de Kylian Mbappé que marcó en fuera de lugar y posteriormente, de manera legal rompiendo los ceros.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.