[Video] Julián Álvarez hizo un golazo: 2-1 y Argentina se va arriba ante Suiza

Argentina encontró el gol que tanto buscó en el tiempo extra y dio un paso definitivo hacia las semifinales de la Copa del Mundo. Julián Álvarez apareció en el minuto 112 para marcar el 2-1 frente a Suiza con un espectacular remate de media distancia.

La jugada nació en los pies de Lionel Messi, quien volvió a desequilibrar en el frente de ataque. Tras una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó servido para Julián Álvarez, que no dudó y sacó un potente disparo.

El remate del delantero del Atlético de Madrid se clavó en el ángulo superior derecho del arco suizo, dejando sin posibilidades al arquero y desatando la celebración de la Albiceleste en un momento decisivo del compromiso.

Además de significar el 2-1 parcial, la anotación representó el primer gol de Julián Álvarez en la presente Copa del Mundo, en un partido que Argentina tuvo que trabajar más de lo esperado para romper la resistencia de Suiza.

Video del gol de Julián Álvarez en Argentina vs Suiza

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni había tomado ventaja en el primer tiempo con un tanto de Alexis Mac Allister, pero Dan Ndoye igualó el encuentro y llevó la definición hasta los tiempos suplementarios, incluso cuando los europeos ya jugaban con un hombre menos.

Después del gol de Julián, Argentina terminó de asegurar la clasificación gracias a Lautaro Martínez, quien amplió la diferencia y sentenció la serie frente al combinado helvético.

Argentina vs Inglaterra en semifinales

Con este resultado, la Albiceleste avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo, instancia en la que enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final, mientras que la otra llave la disputarán España y Francia.