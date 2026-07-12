[Video] Mac Allister, de cabeza, hizo el 1-0 en Argentina vs Suiza

Argentina pegó temprano en el duelo frente a Suiza y abrió el marcador gracias a Alexis Mac Allister. El mediocampista apareció de cabeza sobre los 10 minutos del primer tiempo para poner el 1-0 parcial en el estadio de Kansas City, resultado que acerca a la Albiceleste a las semifinales de la Copa del Mundo.

La acción nació desde un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. El capitán argentino envió un centro abierto al primer palo, donde Mac Allister ganó la posición y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

Con la anotación, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tomó ventaja en un partido que comenzó con intensidad y dio un paso importante en busca de la clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Video del gol de Mac Allister en Argentina vs Suiza

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De mantenerse este resultado, Argentina asegurará su presencia en las semifinales del Mundial, instancia en la que se enfrentaría a Inglaterra, selección que ya selló su clasificación y espera rival para el compromiso del próximo miércoles.

La Albiceleste busca instalarse una vez más entre los cuatro mejores del torneo y seguir en carrera por la defensa del título mundial, apoyada en la experiencia de su base y el liderazgo de Lionel Messi.

Por su parte, Suiza está obligada a reaccionar para evitar la eliminación y buscar la igualdad que le permita extender la definición del compromiso en Kansas City.

La otra semifinal de la Copa del Mundo ya quedó definida y enfrentará a España y Francia, dos selecciones que también superaron sus respectivas llaves y continúan en la lucha por el título.