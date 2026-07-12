[Video] ¿Era penal? Suiza reclamó una falta del Dibu Martínez

Una de las jugadas más discutidas del primer tiempo entre Argentina y Suiza se presentó sobre los 31 minutos, cuando el conjunto europeo reclamó un penalti tras una salida del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez sobre Breel Embolo.

La acción comenzó con un pase filtrado que dejó a Embolo mano a mano con el guardameta argentino. El delantero suizo aceleró en busca del empate, pero Martínez salió rápidamente para cortar el avance.

El arquero de la Albiceleste llegó primero al balón y logró despejar el peligro sin cometer infracción, de acuerdo con la decisión tomada por el equipo arbitral durante el desarrollo del compromiso.

Video del supuesto penal de Dibu en Argentina vs Suiza

Pese a ello, los jugadores de Suiza rodearon al juez central y pidieron que se sancionara penalti. Desde el banco técnico también hubo fuertes reclamos, al considerar que existió contacto suficiente para señalar la falta.

Sin embargo, el VAR no intervino para recomendar una revisión en el monitor, por lo que la decisión inicial del árbitro se mantuvo y el juego continuó sin modificaciones.

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La polémica marcó el cierre de un primer tiempo intenso, en el que Argentina logró sostener la ventaja conseguida con el gol de Alexis Mac Allister a los 10 minutos del compromiso.

De esta manera, la Albiceleste se fue al descanso con un triunfo parcial por 1-0 sobre Suiza, resultado que, por el momento, la estaba clasificando a las semifinales de la Copa del Mundo.