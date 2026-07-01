VIDEO - Julián Quiñones volvió a anotar gol en el Mundial frente a Ecuador

La jornada del martes 30 de junio de la Copa Mundial llega a su fin con el encuentro entre una de lasa anfitrionas, la Selección de México, frente a una de las sorpresas del certamen, Ecuador, la cual llegaba con la "frente en alto" luego de vencer a Alemania en la última fecha de la fase de grupos.

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Sin embargo, la escuadra dirigida por Javier Aguirre salió a validar su condición de anfitrión y con un Julián Quiñones inspirado, logró abrir el marcador en los dieciseisavos de final con un certero remate de pierna derecha al estilo de Luis Díaz.

VIDEO: Julián Quiñones hace los goles con México que podría marcar con Colombia en el Mundial

El delantero colombiano, nacionalizado mexicano, apareció justo sobre el minuto 22, antes del tiempo de hidratación, para vencer la resistencia de Ecuador y poner en ventaja al conjunto dirigido por Javier Aguirre en un encuentro que comenzó con mucha intensidad y en el que ambos equipos buscaban un lugar en los octavos de final.

Tras varios minutos de estudio entre ambos seleccionados, el equipo mexicano encontró el espacio que necesitaba desde la banda derecha para romper el orden defensivo de la 'Tri' y golpear primero en el marcador.

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La jugada nació con una rápida circulación del balón en la mitad de la cancha, que permitió a México superar la presión ecuatoriana. Alvarado se encargó de enviar un balón filtrado a donde Quiñones, quien ya estaba en el sector ecuatoriano, se desmarcó rápidamente entre los defensores, controló el balón y definió con precisión para superar Galíndez, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

El gol desató la euforia entre los aficionados mexicanos presentes en el estadio, que celebraron con entusiasmo una anotación que acercaba al equipo a la clasificación a los octavos de final. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, conscientes de la importancia de un tanto que llegaba en un duelo de eliminación directa, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

¿Contra quién jugará México o Ecuador en 8vos del Mundial?

El ganador de esta llave entre la Selección de México y Ecuador avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial, en donde se medirá al equipo que gane entre Inglaterra y República Democrática del Congo.