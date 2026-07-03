[Video] Messi sacó un zurdazo y puso a ganar a Argentina ante Cabo Verde

Lionel Messi volvió a aparecer en un momento clave para Argentina. El capitán de la Albiceleste abrió el marcador frente a Cabo Verde en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se disputa este viernes en Miami.

Lea también Real Madrid le bajó el pulgar a campeón del Mundo con Argentina

Hasta ese momento, el conjunto africano se mostraba sólido en defensa y lograba contener los ataques argentinos. Aunque no había generado mayor peligro sobre el arco defendido por Emiliano 'Dibu' Martínez, sí conseguía mantener el empate gracias a su orden táctico.

La jugada del gol llegó al minuto 29. Lisandro Martínez recibió el balón en la mitad de la cancha y sacó un preciso pase aéreo con pierna izquierda para Lionel Messi, quien atacó el espacio y partió completamente habilitado.

Lea también Copa del Mundo 2026: partidos de este sábado 4 de julio y cómo VER EN VIVO

El capitán argentino controló el balón con gran calidad y, tras acomodarse, sacó un potente zurdazo que se clavó en la parte alta del arco. El remate fue imposible para Vozinha, el experimentado guardameta que había sido la gran figura de Cabo Verde durante la fase de grupos y en el inicio del compromiso.

Video del primer gol de Messi en Argentina vs Cabo Verde

Con esa definición, Messi ratificó que es uno de los mejores jugadores del torneo y encaminó a la vigente campeona del mundo hacia la siguiente ronda.

Lea también Copa del Mundo 2026: los partidos de octavos de final que transmitirá el Canal RCN

El tanto significó el 1-0 parcial para Argentina, resultado con el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni estaba asegurando, de momento, su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Próximo rival de Argentina en el Mundial 2026

De mantenerse este marcador, la Albiceleste se enfrentará el próximo martes 7 de julio a Egipto en los octavos de final, con el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado en la anterior edición del Mundial.