[VIDEO] Tenso momento en Argentina: hincha intentó agredir a jugador colombiano

Durante los últimos años, la liga de Argentina y el Brasileirao han puesto sus ojos en representantes colombianos. En suelo argentino este domingo protagonizaron un clásico que siempre ha sido caliente. Se trata de Huracán vs San Lorenzo de Almagro que se vieron las caras en el Estadio Tomás Alfonso Ducó.

Huracán se quedó con la victoria en un duelo que generalmente da de qué hablar por la rivalidad que hay entre el ‘Globo’ y el ‘Ciclón’. El estadio, más inclinado por el equipo de Parque Patricios por la localía fue un territorio más que hostil para San Lorenzo de Almagro.

Óscar Cortés jugó por el lado de Huracán sumando 74 minutos como titular, mientras que en San Lorenzo de Almagro estuvo Diego Herazo como suplente e ingresó a falta de veinte minutos para que acabara el partido. En la antesala del encuentro se vivió un momento difícil con Herazo.

HINCHA INTENTÓ AGREDIR A DIEGO HERAZO

Diego Herazo fue protagonista, pero no por su actuación en el campo de juego. El delantero no pudo igualar o detener la derrota de Huracán, y, además, antes de que iniciara el compromiso fue agredido por un hincha del equipo local.

Justamente, después de los ejercicios precompetitivos, la situación ya estaba tensa entre los hinchas y Diego Herazo. El delantero entró al túnel junto con sus compañeros, mientras que los aficionados le estaban gritando de todo. Lo que se ve en el video es que el ex Nacional de Uruguay intercambió palabras con los seguidores.

Ya cuando estaba entrando el delantero al túnel con sus compañeros, se ve claramente como un hincha extiende su brazo con el objetivo de impactar al colombiano en su rostro. Diego Herazo se agachó para no recibir el golpetazo que le había propinado el seguidor de Huracán.

El hincha no se detuvo y tuvieron que pararlo otros aficionados que estaban en la tribuna con él. Además de Diego Herazo, otros jugadores de San Lorenzo recibieron insultos y fueron agredidos también.

De hecho, tras el calentamiento previo, el arquero José Devecchi de San Lorenzo de Almagro también sufrió por el trato de los hinchas de Huracán. Devecchi recibió un escupitajo de un seguidor cuando ya estaba por entrar al túnel. El partido también tuvo sus momentos tensos y Huracán terminó celebrando por el resultado a favor con un solitario gol.