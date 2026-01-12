[Video] River Plate fue superior a Millonarios y lo derrotó en Uruguay

River Plate derrotó 1-0 a Millonarios este domingo en un partido de pretemporada correspondiente a la Serie Río de La Plata, disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El compromiso sirvió como preparación para ambos equipos de cara a la temporada 2026 y reunió a dos equipos 'amigos' en territorio uruguayo.

Para este encuentro, el entrenador Hernán Torres dispuso un esquema 3-4-1-2 en Millonarios, manteniendo la base del semestre anterior e incluyendo algunas incorporaciones recientes.

En la formación inicial del conjunto azul aparecieron nombres como Mateo García y Carlos Darwin Quintero, quienes empezaron a sumar minutos en esta etapa de preparación.

Por River Plate, los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño fueron titulares y tuvieron participación activa en el desarrollo del juego.

El equipo argentino fue superior en términos generales, generó más opciones de gol y convirtió en figura al arquero Diego Novoa, quien respondió en varias ocasiones para sostener el cero durante buena parte del partido.

Sin embargo, al minuto 69 River logró romper la paridad tras un penalti, cuando el campeón del mundo Gonzalo Montiel remató cruzado y venció a Novoa para el 1-0 definitivo.

Más tarde, al 81’, el conjunto millonario volvió a tener un penal a favor, pero esta vez Novoa se lució al atajar el cobro de Agustín Ruberto y evitó que la diferencia fuera mayor. En el tramo final, River Plate sufrió la expulsión de Juan Carlos Portillo al 86’.

Próximo partido de Millonarios

Millonarios ya piensa en su próximo reto, pues viajará a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors el miércoles 14 de enero en La Bombonera, desde las 5:00 p. m. (hora colombiana).



