[VIDEO] Duván Zapata volvió con golazo: cortó racha de un año

La Serie A de Italia sigue dando de qué hablar con vibrantes partidos y con un calendario apretado para los jugadores representantes de Colombia que buscan afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Uno de ellos, nada más ni nada menos que Duván Zapata que volvió a ser titular.

En esta jornada, el Torino tenía que afrontar un duro examen contra el Milan. El entrenador Marco Baroni decidió alinear desde el principio al atacante colombiano Duván Zapata que soñaba con romper una mala racha que tenía desde su lesión y que había afectado al vallecaucano con la posibilidad de regresar a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

Se viene el Mundial de 2026 y para Duván Zapata todavía está ese anhelo de volver a jugar en el combinado nacional. Sin duda alguna, necesitará volver a estar en forma, vulnerar los arcos rivales y tomarse confianza con su fútbol. Justamente, en el vibrante duelo frente al Milan, apareció el impacto del ex Napoli.

EL GOLAZO DE DUVÁN ZAPATA QUE CORTÓ UNA MALA RACHA

Duván se recuperó hace algunos meses y hasta ahora, Marco Baroni había resguardado al delantero colombiano por la dura lesión que lo dejó afuera por un año y que lo complicó de cara a poder regresar a una convocatoria con el combinado nacional.

Pero, ante el Milan era la chance ideal para poder romper la mala racha que estaba desde el 5 de octubre de 2024 sin goles. El colombiano apareció en el marcador con un contraataque que capitalizó bien el Torino con Nikola Vlašić que comandó con el balón a sus pies. Cedió para Duván que controló y sacó un remate imposible para Mike Maignan.

Este gol le devuelve la confianza a Duván Zapata que poco a poco le responde a la confianza de Marco Baroni con anotaciones. Este es el primero, pero seguramente llegarán más para el delantero que fue titular.









El ‘Toro’ marcó a los 16 minutos el segundo gol del Torino. Desde temprano el Torino ya estaba ganando por una diferencia de dos goles. Sin embargo, el Milan reaccionó con Adrien Rabiot y dos goles de Christian Pulisic para remontar el compromiso.