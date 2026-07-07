VIDEO - Egipto evita el empate de Argentina; increíble atajada a Julián Álvarez

La selección de Egipto sorprendió este martes 7 de julio a Argentina en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo que tuvo sede en el estadio de Atlanta.

Después de la apertura del marcador por parte de Yasser Ibrahim en el minuto 15, el equipo de los faraones se replegó en su propio campo para defender el resultado.

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Brillante atajada de Mostafa Shobeir salvó a Egipto

En el primer tiempo, Mostafa Shobeir fue gran protagonista del partido al salvar en repetidas ocasiones el arco de Egipto.

En el minuto 38, Argentina tuvo una opción clara de gol, después de que Leandro Paredes lanzara un largo pase cruzado con destino de Nicolás Tagliafico.

El lateral ganó la posición con su velocidad y sin parar el esférico habilitó con un sutil pase a Julián Álvarez, que llegó solo a la altura del punto penal.

Álvarez remató de primera intención, pero la pelota fue atajadas por el guardameta Mostafa Shobeir, quien mandó el balón al tiro de esquina.

Así fue el gol de Egipto contra Argentina

En el minuto 14, Egipto sorprendió al abrir el marcador gracias a Yasser Ibrahim, quien le ganó la posición a la defensa de argentina y con un sutil golpe de cabeza mandó el esférico al fondo de la red.