[VIDEO] Egipto negó empate de Argentina: tremenda atajada tras cabezazo de Mac Allister

Llegó la hora para que Argentina cumpliera con las expectativas de sellar la clasificación para los cuartos de final en Atlanta. El Mercedes Benz Arena se vistió de ‘Albiceleste’ para apoyar a los argentinos en su partido contra la Egipto de Mohamed Salah.

Dos estrellas que están jugando tal vez sus últimos Mundiales como Lionel Messi y Mohamed Salah. En los primeros minutos, Egipto abrió el marcador y le metió la presión a Argentina que tenía que salir a empatar. Yasser Ibrahim anotó el primero sobre el primer cuarto de hora y luego, Mostafa Shobeir se consolidó como la figura.

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LAS ATAJADAS DE MOSTAFA SHOBEIR CONTRA ARGENTINA

El primer intento de Argentina fue nada más ni nada menos que en una pena máxima que ejecutó Lionel Messi. Muy anunciado el cobro y Mostafa Shobeir se quedó con la atajada para evitar rápidamente el empate por parte de los sudamericanos.

Después del tiempo de hidratación, Argentina salió mejor contra Egipto para intentar igualar. Sin embargo, Mostafa Shobeir se volvió a salir con la suya. Un centro al área encontró la cabeza de Alexis Mac Allister que conectó y, aunque el remate iba al medio donde estaba el mismo guardameta, el lucimiento de Shobeir destacó en una prueba de reflejos.

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Mostafa Shobeir se consolidó como la gran figura de la primera parte. Además de sus atajadas, el palo también ayudó para evitar las intenciones de Lionel Messi que inquietó en un tiro libre, pero no fue posible romper el arco egipcio.

Así como con Cabo Verde, Argentina se volvió a encontrar con los guardametas que no querían ponerle la cosa fácil para la selección que parte con más ventajas y experiencia en estas fases. Primero fue Vozinha, y ahora, Mostafa Shobeir que no permitió, por lo menos, en la primera parte que les empataran.