[Video] Palazo de Messi en Argentina vs Egipto luego de un tiro libre

Lionel Messi estuvo muy cerca de igualar el marcador para Argentina en el duelo frente a Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, pero el palo evitó el tanto de la albiceleste en un momento clave del compromiso.

La acción se presentó sobre el minuto 31 del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un tiro libre frontal a favor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Desde larga distancia, el capitán argentino decidió ejecutar directamente al arco.

Messi sacó un remate potente y con gran precisión que superó la barrera y parecía tener destino de gol. Sin embargo, el balón terminó estrellándose contra el vertical derecho del arco defendido por Egipto.

El guardameta egipcio apenas acompañó la trayectoria de la pelota pero no alcanzó a intervenir, y se trató de una de las opciones más claras del partido.

Video del palo de Messi en Argentina vs Egipto

La jugada se sumó a otro momento de frustración para Argentina, que previamente desperdició una pena máxima luego de que el propio Messi no lograra convertir desde los doce pasos.

Mientras tanto, Egipto mantiene la ventaja gracias al tanto de Yasser Ibrahim, quien abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro desde el costado derecho, sorprendiendo a la defensa argentina y dejando sin opciones a Emiliano 'Dibu' Martínez.

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Con el marcador todavía favorable para los egipcios, el equipo africano está consiguiendo, de manera parcial, el histórico boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que espera al vencedor del compromiso entre Suiza y Colombia, que se disputará más tarde en Vancouver.