[Video] El colombiano Camilo Durán hizo gol en Newcastle vs Qarabag por Champions

El delantero colombiano Camilo Durán volvió a hacerse presente en el marcador este martes 24 de febrero, en la vuelta de los playoffs a octavos de final de la UEFA Champions League.

Durán anotó el primer gol del Qarabag FK en la derrota 3-2 frente al Newcastle United, compromiso disputado en territorio inglés y que cerró la serie eliminatoria.

El marcador global terminó 9-3 a favor del conjunto británico, teniendo en cuenta que en el partido de ida, jugado en Azerbaiyán, Newcastle se había impuesto con contundencia por 6-1.

La anotación del colombiano llegó al minuto 50, cuando el equipo local ya ganaba 2-0 y tenía el control del compromiso y de la eliminatoria.

El gol se gestó tras una pelota filtrada por el carril central, que Durán supo leer con inteligencia. El atacante controló, se metió al área y definió con un remate a ras de piso que dejó sin opciones al arquero rival.

Video del gol de Camilo Durán en Qarabag vs Newcastle

Más allá del resultado adverso y la eliminación del Qarabag, el tanto del delantero cafetero sirvió para descontar y mostrar reacción en un escenario exigente.

Estadísticas de Camilo Durán en Champions

Con esta anotación, Camilo Durán alcanzó cinco goles en la presente edición de la Champions League, consolidándose como una de las cartas ofensivas más destacadas de su equipo en el torneo.

El colombiano disputó un total de diez partidos en esta campaña europea, siendo protagonista en el máximo certamen de clubes del continente.

Aunque la aventura del Qarabag terminó en esta instancia, el rendimiento individual de Durán deja cifras positivas y lo posiciona como uno de los colombianos a seguir en el plano internacional.