VIDEO - El Cucho Hernández quiere ir al Mundial: doblete en victoria del Betis

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue destacándose como una de las grandes figuras del Real Betis en la temporada 2025/2026.

Este domingo 3 de mayo, Hernández fue clave al abrir el marcador y poner la ventaja en el triunfo de Real Betis sobre Real Oviedo en la fecha 34 de la primera división de España.

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Así fue el primer gol del Cucho Hernández

Juan Camilo Hernández abrió el marcador para Real Betis en el minuto 22 al recoger la pelota dentro del área, luego de un rebote.

El colombiano no tuvo problema para acomodar el cuerpo y sorprender con un potente remate que superó la resistencia de la defensa y el guardameta rival.

Así fue el segundo gol del Cucho Hernández

En el minuto 58, el Cucho Hernández se confirmó como la gran figura de Real Betis en el partido al registrar un doblete y asegurar la victoria de su equipo.

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El Cucho recibió dentro del área un centro de Abde Ezzalzouli. El colombiano se le anticipó a la defensa rival para golpear el esférico con el borde externo de su guayo izquierdo y celebrar el 3-0.

Real Betis asegura puestos de copas europeas

Con la victoria sobre el Real Oviedo, el Real Betis se consolidó en la quinta posición con 53 puntos.

De esta manera, los verdiblancos aseguran un puesto en a próxima UEFA Europa League.