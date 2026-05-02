Porto se consagró campeón de la Primeira Liga 2025/2026 a falta de dos jornadas para el final, tras imponerse con autoridad al Futebol Clube de Alverca en un partido que selló matemáticamente un nuevo título para los “Dragones”.

El cuadro comandado por el estratega italiano, Francesco Farioli, levantó su título 31 en la competencia local, todo gracias también a que su principal perseguidor, Benfica, no pudo sumar de a tres unidades a pesar del gol que marcó Richard Ríos.

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Porto se coronó campeón de la Primeria Liga

Desde el inicio del campeonato, el Porto dejó claro que era uno de los principales candidatos al título. Con un plantel equilibrado y una idea de juego bien definida, el equipo logró mantenerse en la cima de la clasificación durante gran parte del torneo.

La victoria ante Alverca con una solitaria anotación del defensor, Jan Bednarek, no fue más que la confirmación de una campaña casi perfecta, en la que los dirigidos por su entrenador supieron imponerse tanto en casa como en condición de visitante.

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Este nuevo título tiene un valor especial, no solo por la forma en que se consiguió, sino también por el contexto competitivo, ya que equipos como el Benfica y el Sporting CP intentaron mantenerse en la pelea, pero la consistencia del Porto terminó marcando la diferencia.

El equipo en el que milita Richard Ríos llegaba con la ilusión de sumar de a tres unidades, pero Famalicao le complicó las cosas y terminaron empatando con un marcador de 2-2 en donde se reportó el colombiano.

Próximo partido de Richard Ríos con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Richard Ríos podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.