VIDEO - El VAR le negó penal a Millonarios tras fuerte entrada sobre Llinás

El equipo de Fabián Bustos ahora deberá enfocarse 100% en lo que será la Copa Sudamericana para cumplir con distintos objetivos, premios económicos, la clasificación y lo que sería la continuidad de Falcao en el equipo si avanzan de ronda, por lo que el estratega argentino viajó con lo mejor de lo mejor para asumir el reto de la fecha 4.

Sin embargo la fortuna no estaba con el cuadro 'embajador', ya que justo en el inicio del compromiso el VAR interfirió en la decisión del juez central que habría decretado un penal sobre Andrés Llinás.

VIDEO: Anulado penal a favor de Millonarios

Millonarios no la pasa bien en el cierre del semestre de apertura de la temporada 2026, ya que quedó eliminado de la Liga Betplay tras no sumar un resultado positivo en la última fecha y también por lo que vive a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

El 'embajador' tenía la obligación de sumar de a tres unidades luego de lo que ocurrió en Bogotá con el empate frente a Sao Paulo, pero lamentablemente, a pesar de los intentos la fortuna tampoco los favoreció.

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Sobre los 9 minutos de haber iniciado el compromiso, Andrés Llinás recibió una fuerte falta dentro del área que el juez central decretó como penal.

Sin embargo, el VAR llamó al arbitro y tras trazar las líneas se dio a conocer que el defensor de Millonarios estaba en posición adelantada.

Estos son los tres jugadores intransferibles en Millonarios

habría tres jugadores indiscutibles que no se moverían del equipo, Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña y Sebastián Valencia. A estos jugadores los respaldan sus contratos: