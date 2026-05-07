Desde hace varias semanas se viene especulando mucho sobre el futuro del centro delantero Jorge Cabezas Hurtado, que actualmente viste los colores de Millonarios FC de Bogotá.



Hurtado, primero, lleva varios partidos sin jugar en el equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos. El jugador no ha tenido un buen rendimiento y esto no es un secreto para nadie.

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Jorge no ha tenido mucho ritmo

Además, cabe mencionar que la competencia de Jorge Cabezas Hurtado es bastante fuerte. En su posición juegan y suelen ser titulares Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. En la institución, además, está Radamel Falcao García que, aunque está lesionado, está por encima del joven atacante.



La relación con la hinchada, también es de resaltar, no es la mejor, pues Jorge es uno de los jugadores más resistidos por la afición del combinado azul de la capital. Incluso, muchos piden que salga ya del plantel.

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¿Se va o se queda?

Y bien, sobre ello, en las últimas horas surgió una información relevante. De acuerdo con Felipe Sierra, Millonarios FC de Bogotá habría tomado la decisión de no ejecutar la opción de compra por el centro delantero que pertenece al Watford de Inglaterra.



“#Millonarios ya le comunicó a #Watford que no ejecutará la opción de compra que tiene sobre Jorge Cabezas Hurtado (22). No es seguro su regreso al equipo de Championship y por eso sus agentes ya le buscan destino para el mercado de mitad de año”, indicó Sierra, a través de su cuenta oficial de X.

¿A dónde irá Cabezas?

Las siguientes semanas y meses serán más que clave para conocer cuál será el futuro de Jorge Cabezas Hurtado. Habrá que esperar si algún otro equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano se interesa por él.



Cabezas Hurtado tiene 22 años y nació en San Andrés de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño. El jugador necesita, con urgencia, establecerse y tener buen rendimiento en un club.