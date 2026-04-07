[VIDEO] Escándalo en Corinthians: barristas intimidan y acorralan al plantel

Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del centro de entrenamiento del Corinthians, donde un grupo de hinchas protagonizó graves hechos de intimidación contra los jugadores del plantel profesional, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo paulista.

Hinchas de Corinthians lanzaron duras críticas al rendimiento del equipo

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Tras la reciente derrota frente a Internacional y una racha de resultados negativos que derivó en la salida del técnico Dorival Júnior, la presión de la afición escaló a niveles preocupantes. Varios integrantes de la barra organizada se apostaron en las inmediaciones del predio y esperaron la salida de los futbolistas para interceptarlos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, los jugadores fueron rodeados mientras intentaban abandonar el lugar. En medio de gritos y reclamos, los hinchas lanzaron duras críticas al rendimiento del equipo e incluso emitieron advertencias en tono amenazante, exigiendo una reacción inmediata dentro del campo de juego.

Uno de los momentos más delicados se produjo cuando algunos vehículos fueron cercados, dificultando la salida de los futbolistas. Aunque intentaron retirarse sin confrontaciones, varios de ellos fueron encarados directamente, lo que elevó la tensión y generó un ambiente de intimidación evidente.

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El episodio refleja el delicado momento institucional y deportivo que vive el club, que además ya había recibido advertencias públicas por parte de sus seguidores en jornadas anteriores. La llegada del nuevo entrenador, Fernando Diniz, se da en este contexto complejo, con el reto de recomponer el rumbo futbolístico y calmar un entorno cada vez más hostil.

Hasta el momento, el club no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre lo ocurrido, mientras crecen las preocupaciones por la seguridad del plantel en medio de la presión externa.