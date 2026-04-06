Fichaje de Santa Fe ilusiona: regreso estelar vs Peñarol en Copa Libertadores

Se acerca la hora definitiva para Independiente Santa Fe en busca de demostrar lo mucho que ha preparado la Copa Libertadores en el mercado de fichajes y con las ambiciones de sellar la clasificación para los octavos de final de la competencia internacional.

El sorteo emparejó a Santa Fe con Peñarol, Corinthians y con Platense. El duelo inicial frente a los uruguayos marcará el primer enfrentamiento en el historial entre estas dos escuadras. Con la posible eliminación del cuadro cardenal en la Liga BetPlay, la Copa Libertadores será la máxima prioridad en este semestre con seis partidos en cuestión de dos meses.

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Para este año, Santa Fe se armó con Pablo Repetto como entrenador, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Franco fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Juan Sebastián Quintero, Mateo Puerta, Maximiliano Lovera, Edwin Mosquera y Jáder Obrian. Sin embargo, algunas fichas llegaron con lesiones y no han sido protagonistas.

EL JUGADOR QUE SANTA FE RECUPERA PARA AFRONTAR LA COPA LIBERTADORES

Jugadores como Juan Sebastián Quintero, Mateo Puerta y Jáder Obrian llegaron arrastrando molestias. Mateo regresó para enfrentar al Cali y salió con otro golpe, Jáder debutó con Alianza y dejó de estar en las siguientes convocatorias, mientras que Quintero se ha mantenido en las convocatorias, y fue titular contra Tolima cumpliendo bien su papel.

Jáder Obrian dejó de estar en la convocatoria desde la fecha 11. De acuerdo con información del departamento médico, el extremo que llegó del Austin FC estaba en las etapas finales del reacondicionamiento. Una situación curiosa, dado que, tras ser anunciado, tuvo algunos entrenamientos junto con el grupo.

Sin embargo, la información que llegó por parte de Miguel París es que Jáder Obrian ya completó el proceso de readaptación física y ya estará para los partidos ante Peñarol y para el clásico frente a Millonarios si nada extraordinario ocurre en estas semanas de trabajo.

Pablo Repetto tendrá que estar pendiente de estas sesiones de entrenamiento para poder reafirmarse de cara al debut contra Peñarol. Pablo Repetto tendrá la última palabra si decid citarlo para este encuentro de la Copa Libertadores, seguramente como suplente.

JÁDER OBRIAN CIERRA EL MISTERIO TRAS SU AUSENCIA

Desde la fecha 11 en el empate a un tanto con Alianza Valledupar FC, Jáder Obrian dejó de estar en las convocatorias siendo una sorpresa grande para la afición. El cartagenero jugó poco menos de veinte minutos y no tuvo ni una jugada clara para poder darle la victoria al cuadro bogotano.

La hinchada pidió el regreso de Jáder Obrian, dado que se trata de una posición en la que Santa Fe debe trabajar bastante. Tiene a Edwin Mosquera que poco o nada ha sumado en goles y asistencias y a Luis Palacios que inició el torneo de menos a más, ya consolidándose en el frente de ataque.

Habrá que ver de qué forma llega Jáder Obrian que disputaría su segundo partido como cardenal después de completar el reacondicionamiento físico. Cuando Obrian fue confirmado como nuevo jugador de Santa Fe, la afición se ilusionó bastante por la experiencia que tuvo en Estados Unidos y porque en Tolima y Cúcuta mostraba buenas sensaciones. Sin embargo, no se ha podido destacar.

LAS BAJAS QUE TENDRÁ SANTA FE EN EL DEBUT ANTE PEÑAROL

Juan Sebastián Quintero no podrá estar después de jugar la Copa Libertadores de 2023 con el Deportivo Pereira y recibir una tarjeta roja contra Palmeiras. Deberá pagar esa fecha de sanción en este encuentro inicial contra Peñarol y volvería con Corinthians en la segunda jornada en Brasil.

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La otra baja será la de Mateo Puerta, que fue sustituido sobre los 12 minutos ante el Deportes Tolima por un tema muscular. Este lunes 6 de abril, Santa Fe emitió un comunicado afirmando que, “presenta una lesión muscular del recto femoral derecho. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

Eduardo Méndez en el programa de Win Sports, Medio Tiempo confirmó que Andrés Mosquera Marmolejo regresará al arco para atajar en la Copa Libertadores frente a Peñarol. Mosquera Marmolejo se perdió el duelo contra Llaneros y contra Deportes Tolima.