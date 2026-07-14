[VIDEO] España creó magistral jugada, pero falló contra Francia: el Tiki Taka dio resultado

Poco a poco el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México empieza a llegar a su final con la clasificación para las semifinales con vibrantes partidfazos como el juego entre Francia vs España con Kylian Mbappé y Lamine Yamal nuevamente rivales en selecciones.

Las dos estrellas de ambas selecciones querían sacar adelante el partido con un Kylian, que, como toda Francia a lo largo del primer tiempo, lució incómoda, mientras que el sello de Lamine Yamal sí apareció y dio sus frutos.

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De hecho, en los primeros minutos del compromiso, Lamine dejó claro las ganas de sacar el resultado con una incursión al área, Lucas Digne le pegó una patada al extremo del Barcelona y esto terminó en una pena máxima que Mikel Oyarzabal anotó. Sin embargo, Fabián Ruiz tuvo el segundo tanto en sus pies, pero no pudo cerrar una magistral jugada.

LA GRAN JUGADA QUE CREÓ ESPAÑA Y QUE FABIÁN RUIZ FALLÓ

Francia estaba sumamente incómoda en los primeros cuarenta minutos con un Mike Maignan inseguro en los rechazos. Justamente, sobre los 38', el guardameta del Milan despejó y Álex Baena recuperó la pelota para interiorizar con Rodri, control y balón para Lamine Yamal que jugó de primera para Dani Olmo, taco para Lamine nuevamente y centro para Fabián Ruiz que no pudo definir de frente al arco.

Un zaguero central también incomodó a Fabián Ruiz en su intento de anotar. Esto también permitió que el mediocampista del PSG no pudiera definir con la comodidad deseada y para que fallara en una excelente jugada que construyó España.

Con esto, España dejó vivo a la selección de Francia, pero igual 'Les Bleus' nunca tuvieron realmente una acción determinante que pusiera en peligro a Unai Simón que también estuvo incómodo en los rechaces y con el balón en sus pies. La primera parte terminó con el único tanto por parte de Mikel Oyarzabal, goleador de la 'Roja'.