Francia vs. España: Inteligencia artificial predice el clasificado a la final

Este martes 14 de julio, en el estadio de Dallas, que se espera esté a reventar, se van a ver las caras las selecciones de Francia y España por las semifinales de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin, esto por las estrellas que tiene cada equipo, sumado a su funcionamiento colectivo. Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se medirá con Lamine Yamal, figura del FC Barcelona.

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Canal y hora para ver el partido

Este cotejo decisivo comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN.



Aunque faltan todavía varias horas para el inicio del compromiso, muchos hinchas neutrales se preguntan desde ya por cuál será el marcador y el clasificado a la gran final. Pues bien, esta cuestión la analizó y resolvió la inteligencia artificial.

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El análisis de la IA

“Los Bleus de Deschamps llegan tras ganarle 2-0 a Marruecos en cuartos. Es el equipo con mayor repertorio ofensivo del Mundial: Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise. Tchouaméni y Rabiot dan músculo en el medio, y atrás Upamecano-Saliba son pared. Vienen con la chapa de campeones en 1998 y 2018. Su plan: transiciones rápidas y aprovechar los espacios”, dijo la IA.



“La Roja de Luis de la Fuente eliminó a Bélgica 2-1 y solo ha encajado 1 gol en todo el torneo. Juega con el balón: Rodri, Fabián y Dani Olmo mandan. Arriba, Lamine Yamal está encendido y Oyarzabal-Baena aportan gol. De la Fuente confía en la solidez defensiva de Unai, Cubarsí y Cucurella”, añadió.

La predicción final

“Predicción y clasificado a la final: Pasa España 2-1 Francia. Goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. Mbappé descuenta. La Roja avanza a la final del 19 de julio en Nueva Jersey vs. el ganador de Inglaterra-Argentina”, sentenció, de manera contundente, la inteligencia artificial.



Como bien se puede notar, la inteligencia artificial pronostica que la selección de España terminaría ganando la semifinal y, por lo tanto, clasificaría a la gran final del certamen orbital. Habrá que esperar para conocer si esto sucede o no.