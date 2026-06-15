Ecuador no pudo mantener la racha: ¿Cuántos partidos llevaba sin perder?

Con serias dudas de los aficionados ecuatorianos en Sebastián Beccacece antes de arrancar el Mundial, los hinchas apostaron por darle el voto de confianza al entrenador argentino en medio del primer partido mundialista y se acercaron al Lincoln Financial Field, estadio de Filadelfia para ver el debut de la ‘Tri’.

Infortunadamente, los mismos problemas que se han visto a lo largo de las Eliminatorias de la Conmebol aparecieron en este inicio en Estados Unidos. Una selección que llega harto al arco rival, pero que no cuenta con la definición ideal para romper los ceros.

Contra Costa de Marfil, tuvieron remates que pegaron en el travesaño con John Yeboah y Alan Minda que intentaron vulnerar el arco marfileño. Sobre el final, Amad Diallo acabó con las ilusiones de Ecuador con un gol agónico. Un mal arranque para los dirigidos por Sebastián Beccacece y el final de una racha larga sin conocer derrotas.

¿CUÁNTO LLEVABA ECUADOR SIN PERDER?

En Eliminatorias fue el seleccionado que menos perdió a lo largo de las 18 fechas disputadas. Tan solo cayó en dos ocasiones, una de ellas ante Argentina y otra frente a Brasil, dos de las grandes favoritas en cada edición de las clasificatorias rumbo al Mundial.

Entre amistosos y Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador llevaba 19 partidos sin perder, antes de volver a conocer una derrota, justamente en el Mundial de 2026 frente a Costa de Marfil. Pasaron casi dos años para que el seleccionado ecuatoriano perdiera nuevamente.

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La última vez que perdió Ecuador antes del debut mundialista fue el 6 de septiembre de 2024 cuando cayeron por la mínima diferencia en las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil por la mínima diferencia en condición de visitante. De esos 19 encuentros, en nueve consiguió victorias y en las otras diez salidas sacó empates.

LOS 19 PARTIDOS DE INVICTO DE ECUADOR

1. Ecuador 1-0 Perú

2. Ecuador 0-0 Paraguay

3. Uruguay 0-0 Ecuador

4. Ecuador 4-0 Bolivia

5. Colombia 0-1 Ecuador

6. Ecuador 2-1 Venezuela

7. Chile 0-0 Ecuador

8. Ecuador 0-0 Brasil

9. Perú 0-0 Ecuador

10. Paraguay 0-0 Ecuador

11. Ecuador 1-0 Argentina

12. Estados Unidos 1-1 Ecuador

13. México 1-1 Ecuador

14. Canadá 0-0 Ecuador

15. Ecuador 2-0 Nueva Zelanda

16. Marruecos 1-1 Ecuador

17. Países Bajos 1-1 Ecuador

18. Ecuador 2-1 Arabia Saudita

19. Ecuador 3-0 Guatemala

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.