VIDEO - Estados Unidos asusta a Paraguay; anulan gol Balogun

Estados Unidos sorprendió a Paraguay este viernes 12 de junio en partido de la fecha 1 del grupo D en la Copa del Mundo.

Los norteamericanos dieron el golpe en el inicio del partido al abrir el marcador en el minuto 7, gracias a un autogol de Damián Bobadilla.

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A Estados Unidos le anularon el 2-0

Luego de la apertura del marcador, Estados Unidos siguió con el control el balón y arrinconó con presión y juego rápido a Paraguay en su propio campo.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino aprovecharon las ventajas que dio el seleccionado paraguayo en defensa, hasta el punto de generar una acción que terminó en gol, pero que luego fue anulada por fuera de lugar.

En el inicio de la jugada, Chrisstian Pulisic recibió la pelota por el sector oriental del estadio de Los Ángeles.

Pulisic le cedió el esférico a Tyler Adams, que antes de ser marcado habilitó dentro del área a Florian Balogun, quien definió con un certero remate.

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Sin embargo, el juez de línea y el VAR anularon la acción, ya que en el inicio de esta Pulisic estaba en posición de fuera de juego.

Estados Unidos logró el 2-0 Vs Paraguay

Después de la acción anulada por fuera de lugar, Estados Unidos mantuvo la intención ofensiva y en el minuto 31 logró el 2-0.

Después de una secuencia de pases, Christian Pulisic desbordó por la banda izquierda hasta entrar el área y sorprender con un pase a ras de piso al interior de la zona de peligro.

La pelota tuvo destino de Florian Balogun, quien llegó sin marca y con un sutil remate logró el 2-0.