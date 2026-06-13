La selección de Estados Unidos se enfrenta con su similar de Paraguay por la primera jornada del grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en suelo estadounidense, en Canadá y México.

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Estados Unidos abrió el juego

El juego empezó con toda. Paraguay, en los primeros minutos, se acercó a la portería rival para tratar de hacer daño letal, pero no lo logró. Estados Unidos, por su parte, sí pudo marcar.



Apenas al minuto 7, el conjunto anfitrión atacaba y la pelota fue enviada al medio, dentro del área. El balón parecía ser interceptado por un jugador guaraní, pero este no pudo rechazar de la mejor manera.

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El primer autogol del torneo

Todo lo contrario, al entrar en contacto con la pelota la mandó al fondo de la red. Damián Bobadilla marcó el primer autogol de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El duelo, después del gol, siguió con un ritmo bastante alto. A la selección de Paraguay le ha costado mucho levantarse tras el duro golpe recibido. Se esperaba, desde el arranque, un partido diferente por parte del conjunto sudamericano.

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Palabras previo al duelo

“Soy un jugador que siempre mantiene la calma, pero, sinceramente, soy consciente de que la gente de Paraguay está muy ilusionada con nosotros”, manifestó el jugador paraguayo Diego Gómez, previo al juego.



“Siempre damos el 100 % para que nuestro país se sienta orgulloso. Estoy muy feliz aquí, de poder representar a mi país (en un Mundial), algo que hemos conseguido después de mucho tiempo; es una reivindicación y, bueno, la verdad es que…”, añadió.