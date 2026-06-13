Copa del Mundo 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este sábado

Las emociones de la Copa del Mundo 2026 continúan este sábado 13 de junio con el desarrollo de cuatros partidos válidos por los grupos B, C y D.
El primer encuentro de la jornada lo disputarán las selecciones de Catar y Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.
Catar y Suiza EN VIVO por Win Sports
El duelo entre Catar y Suiza se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de Win Sports.
Brasil Vs Marruecos EN VIVO por el Canal RCN
Posteriormente, a segunda hora, desde las 3:30 de la tarde, se vivirán todas las emociones del compromiso que disputarán las selecciones de Brasil con Marruecos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
El pitazo inicial del duelo está programado para las 5:00 P.M., pero los amantes de la Copa del Mundo podrán disfrutar de un previo desde las 3:30 P.M.
Haití Vs Escocia y Australia Vs Turquía cerrarán la jornada
Finalmente, Haití se medirá con Escocia desde las 8:00 de la noche, horario colombiano, en el Estadio de Boston, mientras que Australia y Turquía se enfrentarán a partir de las 11:00 de la noche, horario de Colombia, en el Estadio BC Place Vancouver.