[Video] Franco Armani homenajeado en medio del partido contra Táchira

Atlético Nacional regresó a la acción con un compromiso amistoso previo al inicio de la Liga Betplay, el cual se disputó contra Táchira y el cual terminó siendo mucho más que un simple partido de pretemporada que le serviría a ambas escuadras como preparación.

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El compromiso tuvo un sentido especial debido a lo ocurrido recientemente en Venezuela con el terremoto, pero también porque en este encuentro se hizo oficial el regreso de Franco Armani después de casi 10 años desde du despedida, frente a los hinchas que estuvieron presentes en el Estadio Atanasio Girardot viendo como lo homenajeaban con todos los trofeos que levantó.

VIDEO: Así fue el homenaje a Armani en el partido Nacional vs Táchira

El regreso de Franco Armani al estadio Atanasio Girardot estuvo acompañado por un homenaje organizado por Atlético Nacional en el duelo frente a Táchira, en reconocimiento a la trayectoria que construyó con el club antes de continuar su carrera en el fútbol argentino.

El arquero, considerado una de las figuras más representativas de la historia reciente de la institución, recibió el respaldo de los aficionados en una jornada marcada por el reencuentro con la hinchada verdolaga.

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Desde los minutos previos al inicio del compromiso, el ambiente en el Atanasio Girardot estuvo centrado en la presencia del guardameta. Los seguidores de Nacional desplegaron banderas y entonaron cánticos dedicados al arquero argentino, mientras que el club preparó un acto protocolario para destacar los logros obtenidos durante su primera etapa con la camiseta verde.

Fue justo en el entretiempo cuando en los micrófonos del Atanasio se anunció el regreso del ídolo en medio de una "calle de honor" con banderas que lo guiaban hasta la cancha, en donde se encontraban sus títulos más importantes y también donde le habló a todos los aficionados por su "regreso a casa".

¿Cuántos títulos levantó Franco Armani con Atlético Nacional?

Franco Armani conquistó 13 títulos oficiales con Atlético Nacional entre 2010 y 2017, convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del club. Durante su etapa en el equipo antioqueño, el arquero argentino fue una figura clave en la época dorada del club, destacándose especialmente en la Copa Libertadores 2016, donde sus actuaciones fueron fundamentales para el título continental.