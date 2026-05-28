VIDEO - Gol de Jhon Arias apaga la ilusión de Junior: Palmeiras 1-0

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias apagó la ilusión de Junior de Barranquilla de clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana al abrir el marcador frente a Palmeiras en partido de la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Jhon Arias abrió el marcador para Palmeiras

En el minuto 8 del partido disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo, Palmeiras aprovechó un rápido contragolpe para abrir el marcador.

José Manuel 'el flaco' López fue el encargado de liderar la jugada al desbordar por la banda izquierda hasta llegar al área en donde lanzó un pase a ras de piso con destino de Jhon Arias.

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El mediocampista que fue convocado a la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo, no tuvo problema para dominar el esférico y al no tener marca sacar un fuerte y certero remate de derecha que dejó inmóvil al guardameta Mauro Silveira.

Junior se queda sin copa

Con la derrota ante Palmeiras, Junior de Barranquilla se queda son posibilidades de clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana.

Antes del encuentro, el equipo 'rojiblanco' aspiraba a una victoria para llegar a siete puntos y quedarse con la tercera posición del grupo.