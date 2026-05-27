Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional de Medellín se pronunció sobre la gran final de liga colombiana del primer semestre del año, que será contra el Junior de Barranquilla.



El equipo paisa eliminó en las semifinales del torneo al Deportes Tolima, equipo que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El verde y blanco ganó en la ida y en la vuelta.

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Se espera una final entretenida de inicio a fin

Junior de Barranquilla, por su parte, que quedó eliminado de la Copa Libertadores, dejó en el camino a Independiente Santa Fe de Bogotá en una serie que se definió desde los penales.



En el comunicado, el equipo que es dirigido por Diego Arias comentó que se prepara para lo que será el compromiso de ida, que se llevará a cabo en la capital del departamento del Atlántico.

Los jugadores que son baja

Además, Atlético Nacional de Medellín informó que los jugadores Milton Casco y Dairon Asprilla continúan en su proceso de recuperación tras sus respectivas lesiones sufridas en días pasados.



En su momento, el club confirmó por medio de sus diferentes plataformas digitales que tanto el lateral izquierdo de origen argentino como el delantero se perderían lo que resta del actual semestre.

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Anuncio de Nacional

“Mientras se acerca la gran final del fútbol colombiano, el plantel profesional masculino de Atlético Nacional continúa esta semana su preparación en la sede deportiva de Guarne, pensando en el partido de ida del próximo martes 2 de junio frente a Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Milton Casco y Dairon Asprilla continúan en proceso de recuperación y siguen siendo bajas del primer equipo”, señaló Nacional.

El partido de vuelta de la gran final de la primera división del fútbol profesional colombiano se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el lunes 8 de junio.

