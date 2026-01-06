VIDEO - Gol de Jhon Jader Durán para Fenerbahçe en la Supercopa de Turquía

El delantero colombiano Jhon Jader Durán comenzó el 2026 celebrando con la camiseta de Fenerbahçe al anotar este martes 6 de enero frente a Samsunspor en partido válido por la ronda semifinal de la Supercopa de Turquía.

Durán marcó en el minuto 65 el segundo tanto de su equipos, después de recibir un centro a ras de piso desde el costado oriental por parte de Anthony Musaba.

El atacante colombiano no tuvo problema para empujar el esférico con su guayp derecho, teniendo en cuenta que con su gesto técnico se desmarcó de la defensa rival.

Fenerbahçe había abierto el marcador gracias a un tanto de Kerem Aktürkoglu en el minuto 4.

Fenerbahçe Vs Galatasaray en la final

Después de derrotar a Samsunspor, el Fenerbahçe con Jhon Jader Durán disputará el título de la Supercopa de Turquía frente a Galatasaray de Dávinson Sánchez, que derrotó en su seri semifinal a Trabzonspor.

Lea también Lorenzo sueña en grande con Colombia: el objetivo es la final del Mundial

Jhon Durán brilló en Fenerbahce

Este martes 6 de enero, Jhon Jader Durán fue titular y jugó todo el partido en el triunfo de Fenerbahce sobre Samsunspor.

El colombiano recibió una calificación de 7,3 puntos por parte del portal especializado SofaScore al anotar un gol, registrar cinco disparos, de los cuales dos fueron a porteria.