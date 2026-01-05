Lorenzo sueña en grande con Colombia: el objetivo es la final del Mundial

Néstor Lorenzo no se conforma con clasificar al Mundial 2026. El técnico argentino, que vive su primera experiencia como seleccionador principal en una Copa del Mundo, dejó claro que el objetivo de la Selección Colombia es competir al máximo nivel y llegar hasta el último partido del torneo.

En medio de su descanso en Argentina, el entrenador analizó el presente del combinado nacional y los retos que se vienen, dejando un mensaje ambicioso que ilusiona a la afición colombiana de cara a la cita orbital.

Lorenzo y un objetivo claro con la Selección Colombia

En entrevista con La Nación, Lorenzo fue directo al señalar que su gran meta es disputar la final del Mundial 2026. El estratega aseguró que el equipo ha mostrado una evolución constante y que el sueño es repetir lo hecho en la Copa América 2024, donde Colombia llegó al último partido del torneo.

El argentino remarcó que el proceso se ha sostenido en una idea clara de juego y en la confianza que existe dentro del grupo, factores que considera fundamentales para competir ante las grandes potencias del fútbol mundial.

Respaldo a un proceso que genera confianza

Lorenzo también destacó los números obtenidos desde su llegada al banquillo tricolor, con una alta efectividad y enfrentamientos ante selecciones de primer nivel, lo que ha fortalecido la mentalidad del plantel de cara al Mundial.

Además, hizo énfasis en el manejo del grupo y el ambiente que se vive en la Selección, señalando que la armonía y la alegría son claves para alcanzar la excelencia deportiva. Para el DT, ese equilibrio será determinante en un torneo tan exigente como la Copa del Mundo.

Un desafío histórico para Colombia

Con la clasificación asegurada y un grupo de jugadores consolidados, Colombia se prepara para uno de los mayores retos de su historia reciente. El Mundial 2026 aparece como la gran oportunidad para dar el salto definitivo en la escena internacional.

Lorenzo sabe que la presión será alta, pero confía en el trabajo realizado y en la ambición del equipo. “Queremos estar hasta el último día”, sentenció el entrenador, dejando claro que el sueño mundialista de Colombia va mucho más allá de participar.