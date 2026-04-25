VIDEO - Gol de Johan Carbonero en empate de Inter en Brasil

El futbolista colombiano Johan Carbonero fue este sábado 25 de abril una de las figuras de Internacional de Porto Alegre en el empate en condición de visita 2-2 con Botafogo en partido válido por la fecha 18 del Brasileirao.

Carbonero fue clave al anotar en el minuto 59 el 1-1 parcial del equipo colorado, que había visto como su arco se venía abajo, teniendo en cuenta el tanto logrado por Danilo dos Santos para Botafogo en el 54.

Así fue el gol de Johan Carbonero

Johan Carbonero finalizó con éxito una rápido contragolpe que tuvo como protagonista a Alerrandro.

El delantero de Internacional recibió el esférico en el centro de la cancha, y después de percatarse que el colombiano corrió al espacio lanzó un largo pase.

Carbonero controló la pelota, entró al área y sacó un fuerte remate cruzado de derecha que superó la resistencia del guardameta rival.

Inter empató con Botafogo

Al final, el duelo entre Botafogo e Internacional de Porto Alegre terminó igualado 2-2, teniendo en cuenta que Cristian Medina y Alexandro Bernabei marcaron por ambos equipos en los minutos 65 y 74, respectivamente.

Con este resultado, Botafogo quedó en la novena casilla del Brasileirao con 17 puntos, mientras que el conjunto colorado es 14 con 14 unidades.