[VIDEO] Lautaro acabó la agonía de Argentina vs Inglaterra: golazo y clasificación a la final

Llegó la hora de las semifinales del Mundial con Argentina enfrentando a Inglaterra en un partido lleno de historia, y con venganza por el pasado en la Copa del Mundo de México 1986 con Diego Maradona como figura. Ahora, con Lionel Messi, los argentinos querían volver a hacer una hazaña.

Durante los primeros 45 minutos, el partido fue físico y ríspido en el que las infracciones y el juego pausado dieron de qué hablar. No hubo opciones de anotar para ninguna de las dos escuadras. Solo Enzo Fernández tuvo la chance clara en un remate de larga distancia que pasó por arriba del larguero.

Dejaron todo para el segundo tiempo en un mar de emociones con Inglaterra como protagonista con el primer tanto, y, posteriormente, la remontada agónica por parte de Argentina con Enzo Fernández y con Lautaro Martínez como referentes para sellar la clasificación para una nueva final, la segunda consecutiva.

EL GOLAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA ACABAR CON LA AGONÍA

En el segundo tiempo todo cambió y como ha sido la costumbre a lo largo de las fases finales, Argentina sabe cómo manejar los partidos difíciles cuando el resultado no está a favor de la ‘Albiceleste’. Así fue contra Cabo Verde, luego con Egipto perdiendo por dos goles, ante Suiza en el mejor momento de los europeos dieron el golpe y ahora con Inglaterra.

Anthony Gordon puso el primer tanto en el marcador después de un centro y desviar la pelota al fondo. Luego, cuando el partido se acababa, Jordan Pickford era la muralla inglesa que evitaba todo tipo de opciones de Argentina. Un tiro en el palo, una atajada majestuosa, hasta que llegó Enzo Fernández a igualar todo.

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Un remate de larga distancia del volante del Chelsea significó el gol del empate. En un abrir y cerrar de ojos, Argentina logró remontarle el partido a Inglaterra sobre el agregado, Lautaro Martínez y un testarazo tras el centro de Lionel Messi de derecha entró al pórtico de Jordan Pickford para sacar la ventaja y la diferencia en el marcador.

Thomas Tuchel metió a Dan Burn, un defensor central de dos metros de altura para negar los centros de Argentina. Burn se quedó en el salto ante Lautaro Martínez y significó la victoria. Los argentinos lo estaban buscando en varias oportunidades, de hecho, antes del gol, el palo negó el disparo de Alexis Mac Allister.