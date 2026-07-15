[Video] Argentina, con amor propio y gallardía, le remontó a Inglaterra y clasificó a la final

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. Cuando Inglaterra parecía tener el partido bajo control, la Albiceleste apeló al carácter, al orgullo y a la jerarquía para remontar el marcador y ganar 2-1 en Atlanta, clasificándose a una nueva final de la Copa del Mundo.

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Resumen de Argentina 2-1 Inglaterra

El primer tiempo fue intenso y muy disputado. Ninguna de las dos selecciones logró imponer condiciones y las ocasiones de gol fueron escasas, reflejo del respeto mutuo entre dos equipos que sabían que estaban a un paso de la gran final.

La historia cambió apenas iniciado el complemento. A los 55 minutos, Anthony Gordon encontró un espacio en la defensa argentina y definió para adelantar a Inglaterra, que por varios minutos acarició el boleto al partido por el título.

Sin embargo, lejos de desmoronarse, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni respondió con valentía. Julián Álvarez estuvo cerca de igualar con una doble oportunidad al comienzo del segundo tiempo y, más adelante, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo que hizo pensar que la suerte no estaba del lado sudamericano.

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Pero Argentina nunca dejó de creer. Scaloni movió el banco en el momento indicado y encontró respuestas en sus variantes. Los ingresos de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez le devolvieron energía, intensidad y convicción a un equipo que fue creciendo con el paso de los minutos.

La insistencia tuvo premio al minuto 85. Enzo Fernández apareció en el área para vencer a Jordan Pickford y desatar el desahogo de una selección que llevaba gran parte del segundo tiempo empujando a Inglaterra contra su propio arco.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo. En el minuto 90+2, una transición rápida encontró a Lautaro Martínez en el lugar indicado. El delantero definió con frialdad para firmar el 2-1 y consumar una remontada construida con amor propio, gallardía y el espíritu competitivo que ha caracterizado a esta generación argentina.

El pitazo final confirmó otra página memorable para la albiceleste. Después de remontarle a Egipto, eliminar a Suiza en la prórroga y de levantar un partido que parecía perdido frente a Inglaterra, Argentina volvió a instalarse en la final de un Mundial, sosteniendo vivo el sueño de defender con éxito la corona conquistada en Catar.

Argentina vs España: fecha y hora de la final del Mundial

Ahora, el último desafío será España, que sorprendió al derrotar 2-0 a Francia. La gran final de la Copa del Mundo 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio, desde las 2:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Argentina buscará conquistar su segundo título mundial consecutivo frente a una selección española que también llega en un momento brillante.