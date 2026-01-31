[Video] ¡Desahogo para Monsalve! Grito de gol con el Gremio

Miguel Monsalve aprovecha de la mejor manera los minutos que su entrenador le da, cada instante que puede ser determinante termina siendo un bálsamo, como el grito de gol de este fin de semana con el que salvó a su equipo.

Miguel Monsalve fue fundamental contra Juventude: grito de gol para Monsalve

Miguel Monsalve es uno de los talentos jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano, se formó en el Independiente Medellín, con destacadas actuaciones en la Selección Antioquia.

Miguel Monsalve regresa de a pocos luego de un largo periodo fuera de competencia, en donde incluso tuvo una nueva intervención quirúrgica. El mediocampista colombiano no ha logrado continuidad desde su llegada a Gremio 2024, sufrió una recaída en una lesión del tobillo derecho que lo dejó por fuera bastante tiempo.

Monsalve pasó por el quirófano en el 2024, por una luxación en el hombro derecho, quien desde julio del año pasado ha sumado pocos minutos oficiales.

El jugador colombiano se desahogó con el grito tras un tremendo golazo, fue suplente contra Juventude, jugando por el Campeonato Gaúcho, en total tuvo dos participaciones que fueron destacadas.

En una primera oportunidad, a los catorce minutos del seguno tiempo, Monsalve recibió el balón en el centro del campo, dribló hasta la frontal del área y disparó con fuerza. El balón se fue cerca.

Gol determinante de Monsalve para el Gremio: empate 1-1 contra Juventude

A los 41 minutos el jugador recibió una pelota y remató con fuerza y con ubicación, su disparo pasó por la escuadra, su celebración, a rabiar, deja ver un momento complicado para el jugador colombiano.

Su aporte fue fundamental, aunque su equipo no supo aguantar el resultado ell gol sirvió para no perder puntos importantes.