VIDEO - Sané le marcó gol a Ecuador en tan solo 2 minutos

Inició la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial y el sueño de Ecuador en el Mundial 2026 se apaga lentamente y un nombre terminó por convertirse en la pesadilla de Beccacece, Leroy Sané.

El atacante alemán apareció en el momento justo, a tan solo dos minutos del pitazo inicial, para romper el equilibrio del partido y marcar el gol que estaba dejando a Ecuador virtualmente eliminado de la Copa del Mundo en el marco de la tercera fecha del Grupo E.

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La selección ecuatoriana llegaba al compromiso ante Alemania con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ha sumado apenas un punto en sus dos primeras presentaciones, producto de una derrota frente a Costa de Marfil y un empate sin goles contra Curazao, resultados que lo dejaron contra las cuerdas.

Ahora, el equipo comandado por Naggelsman sería el que sentencie su futuro en la competencia regresándolo a casas con las manos vacías, todo gracias a una anotación de Leroy Sané.

El delantero de Bayern Múnich definió de pierna izquierda desde el borde del área tras un pase de Florian Wirtz.

Tabla de posiciones grupo de Ecuador y Alemania

Grupo E