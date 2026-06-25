Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección de Ecuador

VIDEO - Sané le marcó gol a Ecuador en tan solo 2 minutos

Ecuador no pudo mantener su arco en cero contra Alemania y recibió gol de Sané en 2 minutos.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Inició la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial y el sueño de Ecuador en el Mundial 2026 se apaga lentamente y un nombre terminó por convertirse en la pesadilla de Beccacece, Leroy Sané.

El atacante alemán apareció en el momento justo, a tan solo dos minutos del pitazo inicial, para romper el equilibrio del partido y marcar el gol que estaba dejando a Ecuador virtualmente eliminado de la Copa del Mundo en el marco de la tercera fecha del Grupo E.

FIFA se humanizó y tomó inesperada decisión para un partido clave del Mundial

Lea también

FIFA se humanizó y tomó inesperada decisión para un partido clave del Mundial

VIDEO - Alemania causó daño a Ecuador en tan solo 2 minutos

La selección ecuatoriana llegaba al compromiso ante Alemania con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ha sumado apenas un punto en sus dos primeras presentaciones, producto de una derrota frente a Costa de Marfil y un empate sin goles contra Curazao, resultados que lo dejaron contra las cuerdas.

¿Juanfer Quintero le ganó el puesto a James en Colombia? ¿Quién debe ser titular Vs Portugal?

Lea también

¿Juanfer Quintero le ganó el puesto a James en Colombia? ¿Quién debe ser titular Vs Portugal?

Ahora, el equipo comandado por Naggelsman sería el que sentencie su futuro en la competencia regresándolo a casas con las manos vacías, todo gracias a una anotación de Leroy Sané.

El delantero de Bayern Múnich definió de pierna izquierda desde el borde del área tras un pase de Florian Wirtz.

Tabla de posiciones grupo de Ecuador y Alemania

Grupo E

  1. Alemania – 7 puntos
  2. Costa de Marfil – 6 puntos
  3. Ecuador – 2 puntos
  4. Curazao – 1 punto

En esta nota

Selección de Ecuador Mundial 2026 Ecuador Selección Ecuador Alemania Selección de Alemania Copa del Mundo Copa Mundial de la FIFA