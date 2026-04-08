El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández volvió al gol este miércoles 8 de abril con Real Betis al anotar el 1-1 en el compromiso contra Sporting Braga por la ida de los cuartos de final en la UEEFA Europa League.

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Hernández, que fue titular en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, anotó en el minuto 61 desde el punto penal con un potente remate cruzado de derecha.

El colombiano se encargó de ejecutar el penal, luego de que el árbitro sancionara como infracción una fuerte entrada dentro del área a Abde Ezzalzouli.

Hernández no tuvo problema para tomar la pelota, ubicarla en el punto penal y cobrar con el borde interno de su guayo derecho.

Cucho Hernández en Europa League

Con el gol frente a Braga, Juan Camilo 'Cucho' Hernández llegó a tres celebraciones en la UEFA Europa League 2025/2026.

El colombiano ya le había anotado a Utrecht y a Panathinaikos en la fase de la liga.