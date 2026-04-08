Luis Díaz es figura en Bayern Múnich, pero dato preocupa en el remate de la temporada

El colombiano Luis Fernando Díaz se consolida en cada partido como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. Díaz se ha ganado un lugar como titular indiscutido del entrenador Vincent Kompany, teniendo en cuenta su aporte en beneficio del equipo, ya que no solo se destaca por sus actuaciones en ofensiva, si no que también por su orden táctico y sacrificio defensivo cuando es requerido.

En la jornada del martes 7 de abril, Lucho fue protagonista en el triunfo de Bayern 2-1 en condición de visita sobre Real Madrid al abrir el marcador con un soberbio golazo al minuto 41.

Sin embargo, al colombiano se le cuestionó por no tener la participación que acostumbra, pero además por equivocar algunos pases en el segundo tiempo en momentos definitivos.

¿Hay desgaste en Lucho Díaz?

Y es que en el segundo tiempo, Luis Díaz estuvo impreciso al momento de asociarse con sus compañeros y algunos malos pases suyos le impidieron a Bayern Múnich ampliar el marcador y sentenciar la serie contra Real Madrid.

Igualmente, a Lucho se le vio desgastado físicamente, por lo que muchos empezaron a asegurar que la exigencia de la temporada le estaría pasando factura al extremo de la Selección Colombia.

Datos de Luis Díaz que preocupan

A pocas semanas para terminar la temporada 2025-2026, Bayern Múnich sigue en disputa por el título de la Premier League, la Copa de Alemania y la UEFA Champions League.

Teniendo en cuenta los compromisos y la próxima realización de la Copa del Mundo, existe cierta preocupación por el desgate físico que se evidencia en algunos jugadores.

Un claro ejemplo es el colombiano Luis Díaz, que a pesar de tener su mejor temporada en cuanto a goles y asistencias desde que llegó a Europa, también ha sumado una importante cantidad de minutos.

Actualmente, Díaz es el futbolista con más minutos jugados en Bayern Múnich con un total de 3324. El segundo es Harry Kane con 3285 y el top tres lo completa Michael Olise con 3252. Cuarto está Joshua Kimmich con 3249.

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Lucho ha disputado 40 partidos, en los que ha logrado 23 goles y dado 15 asistencias, por lo que ha tenido 28 participaciones directas de gol.

En total, el colombiano solo ha sido alternativa en dos ocasiones y sustituido en nueve encuentros.

Estos datos podrían encender las alarmas, especialmente en la Selección Colombia, ya que Luis Díaz es, sin duda, la principal referencia del equipo de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo.