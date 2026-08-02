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Futbolistas colombianos en el exterior

VIDEO - Golazo colombiano en México; Daniel Arcila le dio la victoria a León sobre Pachuca

Daniel Arcila, mediocampista colombiano, marcó el 1-0 del Club León sobre Pachuca en la Liga Mx.
Daniel Zabala
Gol de Daniel Arcila para León en México
Gol de Daniel Arcila para León en México // Club León

Los futbolistas colombianos se siguen destacando a nivel internacional. En la fecha 3 de la Liga Mx quien brilló fue el mediocampista Daniel Arcila al anotar el gol que le dio la victoria al Club León sobre Pachuca.

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Así fue el golazo de Daniel Arcila

Daniel Arcila marcó el 1-0 de León sobre Pachuca en el minuto 41 al protagonizar una brillante acción individual.

El mediocampista recibió la pelota sobre la mitad de la cancha por el costado izquierdo de la cancha.

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Sin pensarlo, Arcila desbordó por la banda y con velocidad y gambeta dejó a dos rivales en el camino para entrar el área y hacer un lugar para sorprender con un potente remate de derecha que venció la resistencia del guardameta rival.

Con el gol de Daniel Arcila, el Club León sumó su primera victoria en el certamen, luego de dos derrotas y de esta manera llegar a tres puntos.

En el minuto partido fue expulsado el también colombiano Christian Rivera.

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