VIDEO - Golazo de Carlos Gómez con Vasco da Gama pone en alerta a Medellín

Carlos Andrés Gómez volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño al marcar el gol del empate para Vasco da Gama en el compromiso frente a Mirassol por el Brasileirao.

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El extremo cafetero apareció en el minuto 80 para firmar el 1-1 definitivo, evitando una derrota que parecía inevitable y confirmando el gran momento que atraviesa desde su llegada al conjunto de Río de Janeiro. Además llegando con la "frente en alto" a asumir el reto de la Copa Sudamericana frente a Independiente Medellín.

VIDEO: 'Tinito' Gómez salvó el empate para Vasco da Gama y espera ansioso a Medellín

El equipo visitante logró adelantarse en el marcador sobre los 30 minutos con gol de Igor Formiga y administró la ventaja con un bloque compacto que complicó las llegadas del conjunto dirigido por su cuerpo técnico.

Aunque Vasco tuvo mayor posesión del balón y generó varias aproximaciones, la falta de precisión en el último tercio del campo impedía encontrar el empate.

Con el paso de los minutos, la presión aumentó sobre el equipo carioca, que buscó variantes ofensivas para cambiar el rumbo del compromiso. Fue entonces cuando Carlos Gómez comenzó a ganar protagonismo por la banda, aprovechando su velocidad y capacidad para encarar a los defensores rivales.

La recompensa llegó en el minuto 80. En una acción ofensiva bien elaborada, el balón terminó en los pies del colombiano, quien no desaprovechó la oportunidad y sacó un certero remate de pierna izquierda desde afuera del área para vencer al arquero de Mirassol. El tanto desató la celebración de la afición presente en el estadio y significó el empate 1-1.

¿Cuándo será el partido entre Medellín vs Vaso da Gama en Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Independiente Medellín y Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana se disputará el miércoles 29 de julio de 2026 en el estadio São Januário, en Río de Janeiro, Brasil. El encuentro está programado para las 17:00 de Colombia.

La serie llega completamente abierta después del empate 2-2 en el partido de ida jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final del torneo continental.