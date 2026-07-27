Kevin Viveros volvió a brillar en Brasil: ¿méritos para estar en la Selección Colombia?

El delantero colombiano Kevin Viveros sigue brillando en la primera división de Brasil con la camiseta de Athletico Paranaense al ser pieza clave del equipo con sede en Curitiba para ser tercero en el Brasileirao.

El pasado fin de semana, en la fecha 20, Viveros se destacó al anotar un gol y además dar una asistencia para la victoria en condición de local de Athletico Paranaense 2-0 sobre Internacional de Porto Alegre.

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Así fue el gol de Kevin Viveros contra Internacional de Porto Alegre

Kevin Viveros fue el encargado de confirmar la victoria de Athletico Paranaense al anotar en el minuto 60 el 2-0 definitivo.

Viveros marcó al aprovechar un mal pase hacia atrás de un defensor de Internacional de Porto Alegre.

El colombiano, con su velocidad y fortaleza física, interceptó el balón y con facilidad dejó en el camino al guardameta rival para poder lograr el espacio necesario para definir con tranquilidad.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao

Con el gol contra Internacional de Porto Alegre, Kevin Viveros se afianzó como el máximo goleador de la primera división de Brasil al llegar a 12 anotaciones.

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El colombiano comparte la posición con Pedro de Flamengo, que también registra 12 celebraciones. El top 1' de máximos goleadores lo completa Carlos Vinícius de Gremio con 10 tantos.

Viveros ha logrado los 12 goles en 19 partidos, en los cuales ha sido titular en todos. Además, registra dos asistencias y 1700 minutos en cancha.

Viveros ¿Recambio para la Selección Colombia?

Los números de Kevin Viveros en la temporada 2026 con la camiseta de Athletico Paranaense lo ponen como una opción para el recambio en la parte delantero de la Selección Colombia.

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Viveros estuvo en la prelista que dio a conocer Néstor Lorenzo antes de la Copa del Mundo de 2026, pero no alcanzó a lograr un lugar en la convocatoria final.

De cara a la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030, se espera que el atacante logre un lugar, en caso de continuar con el alto nivel.