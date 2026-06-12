VIDEO - Golazo de Cyle Larin y Canadá empata 1-1 con Bosnia

Cyle Larin, delantero del registro del Southampton F. C., lideró este viernes 12 de junio la reacción de Canadá en el partido contra Bosnia y Herzegovina por la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa del Mundo.

Después de irse abajo en el marcador en el minuto 21, los norteamericanos arremetieron en contra el arco europeo en búsqueda de la igualdad.

Así fue el empate de Canadá Vs Bosnia y Herzegovina

En el minuto 79, la selección de Canadá arrinconó en su propio campo a los jugadores de Bosnia y Herzegovina con el objetivo de lograr el empate.

La acción de la igualdad arrancó con Ismael Kone transportando el balón por el centro de la cancha, hasta que lanzó un pase filtrado con destino de Promise David.

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David, del registro del Union Saint-Gilloise, sorprendió con un sutil toque de pelota, que le permitió a Cyle Larin ganarle la posición a un defensa bosnio y tras darse media vuelta sacar un fuerte remate que venció la resistencia del portero rival.

Jovo Lukic le había dado la ventaja a Bosnia

En el primer tiempo, Jovo Lukic le había dado la ventaja a Bosnia y Herzegovina frente a Canadá en la fecha 1 de la Copa del Mundo.

Lukic, aprovechó, luego de un tiro de esquina, una habilitación de su compañero Sead Kolašinac, para imponer su fortaleza física, ganarle la posición a un zaguero de Canadá y con un sutil golpe de cabeza poner el 1-0 parcial.