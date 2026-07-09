VIDEO - Golazo de Dembélé y Francia le gana 2-0 a Marruecos en el Mundial

La selección de Francia encontró el premio a su actitud ofensiva en el partido contra Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo que tuvo sede en el estadio de Boston.

Después de un apretado primer tiempo, el equipo dirigido por Didier Deschamps abrió el marcador y logró la ventaja en la segunda mitad con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Mbappé puso el 1-0 parcial en el minuto 60 y posteriormente, al 66'', Ousmane Dembélé logró el 2-0.

Así fue el golazo de Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé anotó, después de recibir la pelota sobre el carril central del terreno de juego. El atacante del París Saint Germain transportó por algunos y justo antes de recibir la marca de un rival sorprendió con un fuerte remate.

Dembélé tuvo tiempo para acomodarse, perfilarse y sacar un certero remate de derecha que sorprendió al guardameta Bono, que a pesar de lanzarse y estirarse con toda su humanidad, no pudo desviar el balón.

Con esta anotación, Ousmane Dembélé llegó a cinco celebraciones en la Copa del Mundo de 2026.

Francia espera rival en semifinales

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Tras los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, la selección de Francia espera rival en la ronda semifinal de la Copa del Mundo.

El equipo galo se medirá por un lugar en la final con el ganador de la serie que disputarán este viernes 10 de julio España y Bélgica.