VIDEO - Golazo de Linda Caicedo al Barcelona en la Champions League femenina

Linda Caicedo sigue brillando a nivel internacional con la camiseta de Real Madrid y este miércoles 25 de marzo volvió a celebrar en el partido contra Barcelona por la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League femenina.

Cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Barcelona, la colombiana demostró toda su calidad para descontar el resultado.

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Gol de Linda Caicedo en Champions League femenina

En el minuto 29, Linda Caicedo recibió un largo pase al vacío, que le permitió encaminarse al arco del equipo catalán.

Caicedo aguantó un empujón de una defensa rival para dominar el esférico, y entrar al área.

La colombiana no se intimidó ante el achique de la guardameta de Barcelona y con un sólido enganche encontró el espacio para rematar al arco con su guayo izquierdo y conseguir el 1-2 parcial.

Barcelona supera a Real Madrid

A pesar del gol de Linda Caicedo, el FC Barcelona ha demostrado superioridad sobre Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final en la Champions League femenina.

Las catalanes se fueron en ventaja en los minutos 6 y 13 con anotaciones de Ewa Pajor y Esmee Brugts.

Después del descuento de Linda Caicedo, el Fc Barcelona amplió la diferencia a 1-3 con gol de Irene Paredes en el minuto 32.